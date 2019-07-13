Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
13.07.19 09:50

Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері". ВIДЕО

Проводячи закупівлі, представники влади мають віддавати перевагу вітчизняному виробнику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідання ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" в Дніпрі.

Спілкуючись із працівниками підприємства, глава держави отримав скаргу, що міська влада Києва не розрахувалася за трамваї. Володимир Зеленський відразу зателефонував меру столиці Віталію Кличку.

"Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до президента, я телефоную вам", - сказав він під час розмови.

"Але головне питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її погасити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участь. Тобто умови прописані під поставки з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас є пріоритетним, ми з вами поспілкуємося окремо", - підкреслив президент.

Читайте також: Кличко готовий оголосити дострокові вибори мера Києва

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100