Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі. ВIДЕО

Відповідне відео виклав у твітері користувач Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.
#Гиркин о потерях корпусов в последнее время и их боеготовности (спойлер: #всеплохо) https://t.co/PuTvJ0c8gc #роа pic.twitter.com/xviLkKkZMM— Necro Mancer (@666_mancer) 11 июля 2019 г.
За словами Гіркіна, окупаційні частини на Донбасі мають серйозні проблеми із поповненням, оскільки новобранці після першого ж обстрілу "розривають контракт". У лавах залишаються тільки ті, які воюють із 2014-2015 років. Але їх стає дедалі менше.