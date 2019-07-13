Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі. ВIДЕО

Відповідне відео виклав у твітері користувач Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гіркіна, окупаційні частини на Донбасі мають серйозні проблеми із поповненням, оскільки новобранці після першого ж обстрілу "розривають контракт". У лавах залишаються тільки ті, які воюють із 2014-2015 років. Але їх стає дедалі менше.

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