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13.07.19 14:01

Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі. ВIДЕО

Російський терорист Ігор Гіркін заявив про збільшення в 3-4 рази втрат серед найманців РФ за останні місяці боїв на Донбасі.

Відповідне відео виклав у твітері користувач Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гіркіна, окупаційні частини на Донбасі мають серйозні проблеми із поповненням, оскільки новобранці після першого ж обстрілу "розривають контракт". У лавах залишаються тільки ті, які воюють із 2014-2015 років. Але їх стає дедалі менше.

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