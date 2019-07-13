Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко. ВIДЕО

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі, навіть не родинні, а релігійно-традиційні зв’язки, і вони не між паном Андрієм і паном Медведчуком, а вони між дружиною пана Андрія і дружиною пана Медведчука", – зазначив Олександр Корнієнко.

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На питання, чи брало до уваги керівництво партії повідомлення журналістів-розслідувачів про цигарковий "тіньовий" бізнес Холодова у Києві, Корнієнко відповів, що ця інформація потребує перевірки.

"Це взагалі інформація, яку треба дуже ретельно перевіряти і дуже... Нам з того розслідування не було зрозуміло, чи це правда, чи це знову якісь махінації", – відповів він.

Також він додав, що вілла у Відні за 6 мільйонів євро, яку має у власності Холодов, також не викликає питань у керівництва партії.

"Ну, розслідувачі щось про якісь вілли казали за кордоном. Якщо у нас це вже проблема, що вілла за кордоном..." – сказав він.

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Андрій Холодов залишається кандидатом в депутати від партії і вже не може бути вилучений зі списку, резюмував керівник штабу партії "Слуга народу".

"Ми вже не можемо вилучати. Вже процедура скінчилася. Тобто до 8-го (липня – ред.) можна було", – зазначив він.

Нагадаємо, бізнесмен Андрій Холодов, який балотується в парламент за списком партії "Слуга народу" під номером 22, за даними "Схем", живе між двома країнами - Україною і Австрією. Сукупна тривалість його перебування за кордоном більше, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п'яти років.

Також джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху "Чесно" прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата Андрія Холодова.