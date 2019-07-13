Зеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства. ВIДЕО

Глава держави доручив направити в Ізмаїл позавідомчих аудиторів для перевірки Дунайського пароплавства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Річковики просять, з урахуванням складної ситуації, що склалася в пароплавстві, провести незалежну комплексну перевірку УДП з відстороненням на цей період з посади керівника підприємства Чалого. Працівники пароплавства готуються до акції протесту - зупиняти судна, що курсують на Дунаї - в зв'язку з тривалим ігноруванням їхньої вимоги керівництвом відомства. Річковики просять не залучати до аудиту ревізорів Мінінфраструктури", - сказала журналістка Олена Ходарченко, яка під час перебування Зеленського в Одесі передала главі держави лист від імені річковиків.

Президент доручив організувати найближчим часом позавідомчу комплексну аудиторську перевірку ЗАТ "Українське дунайське пароплавство".

Як повідомляє місцеве видання Одеса-медіа, тривалий час керівництво Міністерства інфраструктури України ігнорує факт причетності адміністрації УДП до корупційних злочинів та масштабного розкрадання активів, що призвело, в тому числі, до затримок у виплаті зарплат. Як наслідок, колектив підприємства вже доведений до такого стану, що готовий навіть зупиняти рух суден на Дунаї, щоб привернути увагу європейських країн до свого кризи.

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