"Я теж Віталій Марків", - нацгвардійці і ветерани АТО виступили на підтримку засудженого в Італії українця. ВIДЕО

Відео зі зверненням опубліковано на каналі Північного оперативно-територіального об'єднання НГУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора безпідставно було засуджено бійця Нацгвардії, добровольця, майданівця, який з 2014 року був на захисті нашої держави для того, щоб кожен українець міг жити вільно. Я звертаюсь до вас всіх підтримати наших бійців, які воювали вчора, воюють сьогодні і готові в подальшому захищати нашу батьківщину", – зазначив у відеозверненні командир батальйону полковник Віктор Толочко.

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Нагадаємо, 12 липня суд в італійському місті Павія визнав винним і засудив до 24 років ув'язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов'янськом у 2014 році.

Вирок був оголошений без мотиваційної частини. Вона буде представлена пізніше. Після її оприлюднення українська сторона планує подавати апеляційне оскарження.

Також президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися питанням повернення на Батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа.

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Таким чином, вперше за кордоном засудили українського військовослужбовця, який обороняв Україну від агресора.