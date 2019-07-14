Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу.
"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський і команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, під час візиту до Одеси 13 липня Володимир Зеленський звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням терміново вирішити питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу для оформлення вантажів.