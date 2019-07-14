Двох людей затримано за підозрою в погрозі вбивством кандидату від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецькому. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Новини. Хмельницький", на своїй сторінці Олексій Жмеренецький написав:

"Сьогодні, 13 липня 2019 року, біля мого виборчого штабу в місті Шепетівка до мене підійшли дві людини і погрожували мені вбивством, якщо я не зніму свою кандидатуру з виборчої кампанії. Я чітко розумію, що таким чином на мене чиниться тиск моїми опонентами".

Згідно з текстом заяви в поліцію, інцидент стався 13 липня 2019 року о 16:10 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 6 (біля будинку побуту). До Олексія підійшло двоє невідомих чоловіків, які назвалися "представниками кримінального світу" і погрожували фізичною розправою в разі, якщо він не відмовиться балотуватися кандидатом у народні депутати України у виборчому одномандатному окрузі №190. На прохання пояснити, кого саме представляють ці особи, вони відповіли, що "верхівку кримінального світу".

"Цих людей я бачив вперше. Вони досить серйозно і переконливо висловили погрозу, тому я вважаю, що існують реальні підстави для побоювання за безпеку мого життя і здоров'я", - сказав кандидат.

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Як повідомили в штабі кандидата, з огляду на інцидент, у Шепетівку вже прибув начальник ГУНП у Хмельницькій області, полковник поліції Василь Віконський.

Наразі вдалося встановити номерні знаки і власника автомобіля, на якому приїхали чоловіки, які погрожували Олексію, а також отримати відео з камери спостереження. На ньому зафіксовано сам інцидент. Переглянути його можна нижче. Виборчий штаб Олексія Жмеренецького просить звернутися в поліцію, якщо вам вдасться упізнати чоловіків.

Оновлено: згідно з інформацією пресслужби Жмеренецького, поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у погрозах кандидату в депутати.