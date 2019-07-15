Полонених моряків на 90% звільнять до 21 липня, - Порошенко. ВIДЕО

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"У мене є інформація, що на 90% наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня. Молюся, щоб це було, і мені все одно, хто потягне цю ковдру, і на кого Путін покладе у зв'язку з виборчими процесами провину або позитив. Я дуже хочу, щоб удома опинилися наші герої", - сказав Порошенко.
Водночас джерело інформації Порошенко не назвав.
Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше в Офісі українського президента заявили, що ключовим у розмові було питання про звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року. У Кремлі заявили, що це була перша розмова Зеленського і Путіна "з ініціативи української сторони".