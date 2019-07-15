Влада Харкова просить переселенців виїхати з модульного містечка: "Його термін придатності закінчився два роки тому". ВIДЕО

Змінити місце проживання планують п'ять багатодітних сімей, йдеться в сюжеті 5 каналу, інформує Цензор.НЕТ. Це лише частина жителів тимчасового притулку. Зараз тут постійно проживають понад 300 осіб. Багатодітні сім'ї, пенсіонери та люди з інвалідністю живуть у тринадцяти модулях, побудованих за підтримки уряду Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним

Один із мешканців, начальник управління з обслуговування модульного містечка Артур Стеценко, демонструє стіни у модульному боксі: "От ви бачите, видуває стіну. Ще один приклад – ось тут ось висів обігрівач. Подивіться на цю стіну і скажіть, хто візьме відповідальність за пожежну безпеку".

Модульне містечко розраховане на тимчасове перебування. Його термін придатності закінчився два роки тому. Але деякі жителі не хочуть залишати приміщення. Марина Кирбаба живе тут разом з п'ятирічною донькою. Пояснює: грошей на переїзд немає.

"Ту ж дірку в підлозі можна легко відремонтувати. Я розумію, у нас зі стелями проблема, але ми живемо тут. І що, рік тому у нас було так і зараз так. Немає чогось критичного в нас у кімнатах, за що нас треба було б виселяти", - скаржиться жінка.

Примусово виселяти людей не планують, запевняють у міськраді. Провели технічну експертизу модулів, результат очікують наступного тижня. Утім, налаштовані песимістично. Тому пропонують різні варіанти: пенсіонерам переїхати в пансіонати для людей похилого віку, а багатодітним сім'ям - до гуртожитків або орендувати будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вирішив купити для сімей загиблих на Майдані, УБД і переселенців майже 500 квартир

Договори оренди у більшості жителів модульного містечка закінчуються наприкінці серпня.