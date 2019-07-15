Сирський вручив Народному Герою України Улітенкову премію до Дня українського миротворця. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

До Дня українського миротворця командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський вручив головному старшині одного з батальйонів окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сергію Улітенкову грошовий сертифікат на 5000 гривень.

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Нагадаємо, що сьогодні, 15 липня, відзначають День українських миротворців. Це свято встановлено постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року. Саме цього дня в 1992 році з місії в Боснії почалася участь українських військових в операціях з підтримання миру і безпеки, які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО та ЄС проводяться в "гарячих точках" планети.

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