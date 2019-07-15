Зустріч Денісової і Москалькової розпочалася в Києві: обговорюють питання звільнення утримуваних у РФ українців. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook.

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"Розпочала зустріч з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою в рамках її візиту до Києва. Ми обговоримо питання звільнення громадян України, утримуваних на території РФ і окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні", - написала вона.

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Також Денісова повідомила, що буде розглянута можливість вирішення гуманітарних питань щодо забезпечення окремих громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною чи іншою допомогою.





