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15.07.19 13:15

Зустріч Денісової і Москалькової розпочалася в Києві: обговорюють питання звільнення утримуваних у РФ українців. ВIДЕО

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова і російський омбудсмен Тетяна Москалькова розпочали зустріч у Києві, в ході якої будуть обговорювати питання звільнення утримуваних в РФ громадян України і утримуваних в Україні російських громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook.

"Розпочала зустріч з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою в рамках її візиту до Києва. Ми обговоримо питання звільнення громадян України, утримуваних на території РФ і окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні", - написала вона.

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Також Денісова повідомила, що буде розглянута можливість вирішення гуманітарних питань щодо забезпечення окремих громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною чи іншою допомогою.

Зустріч Денісової і Москалькової розпочалася в Києві: обговорюють питання звільнення утримуваних у РФ українців 01

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