Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
15.07.19 17:00

З воїном 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощалися на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 липня, у селі Волиця Жовківського району Львівської області відбувся чин похорону Володимира Богдановича Салітри, 1989 року народження, старшого солдата, заступника командира бойової машини 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 11 липня пізно увечері біля населеного пункту Тарамчук Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться на сторінці Жовківської районної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Учора увечері у Волиці відбувся парастас за загиблим.

Салітра народився 24.07.1989 року. Рано втратив батьків. З 2016 року перебував у лавах ЗСУ.

"Володимир був надзвичайною людиною – доброю, чуйною, вихованою. І, як часто буває у таких світлих людей, у нього все в житті йшло важко. Дуже рано залишився круглою сиротою. Їх у батьків було троє. Коли мами з татом не стало, сестра вже була повнолітньою, брат ще ні. Аби його не забрали до інтернату, Володя оформив опікунство над молодшим, дбав про нього, – розповіла інтернет-виданню LMN виконуюча обов’язки сільського голови Волиці Ганна Мазан. – На війну пішов у 2016 році по контракту. Ми його просили, аби добре подумав. Він твердо вирішив: просто не хотів, щоб молодшого брата забрали на строкову службу. Завжди у першу чергу думав лише про нього".

У нього залишились брат та сестра.

З воїном 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощалися на Львівщині 01
З воїном 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощалися на Львівщині 02
З воїном 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощалися на Львівщині 03
З воїном 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощалися на Львівщині 04
З воїном 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощалися на Львівщині 05
З воїном 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощалися на Львівщині 06
З воїном 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощалися на Львівщині 07

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100