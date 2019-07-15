Луценка допитали в НАБУ у справі майданівця Бубенчика, - Сарган. ВIДЕО

Про це написала в фейсбуці речниця генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Генеральний прокурор Юрій Луценко відвідав НАБУ, де його допитали як свідка у провадженні, відкритому за заявою адвокатів "беркутівців" про нібито незаконні дії керівництва ГПУ у справі учасника Майдану Івана Бубенчика", - повідомила вона.





Генпрокурор після надання свідчень НАБУ повідомив, що після доповідей заступників прийшов до висновку про неефективність розслідування і призначив новий склад прокурорів на чолі з Анжелою Стрижевською. Вони дещо змінили кваліфікацію.

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"Та підозра, яка була спочатку і та, яка діє до цього дня, не змінена в частині тяжкості злочину. Обидві статті залишилися "особливо тяжкими", а тому ця зміна не могла вплинути на вибір запобіжного заходу", - зазначив Луценко. Він уточнив, що розслідування триває, а також нагадав, що існує закон, який забороняє розслідувати і висувати звинувачення учасникам мирних зібрань на Майдані.

Нагадаємо, правоохоронні органи 3 квітня 2018 року затримали активіста Майдану, Народного героя України, екс-бійця "Дніпро-1" Івана Бубенчика за підозрою у вбивстві бійців спецпідрозділу "Беркут" на Майдані.

Пізніше ГПУ зняла обвинувачення з Бубенчика за статтею умисне вбивство (стаття 115 КК), залишивши ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) і ч. 1 ст. 263 (придбання та носіння вогнепальної зброї і боєприпасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Вперше про свою участь на Майдані 20 лютого 2014 року Бубенчик розповів у документальному фільмі "Бранці". Він показав, як потрапив у будівлю консерваторії і як отримав автомат і звідки почав стріляти. Бубенчик заявляє, що одним автоматом створив ефект 20-40 автоматів.

В цей же час вийшов фільм hromadske.ua "Злам", де він також заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків із консерваторії. Таким чином, за його словами, він сподівався змусити підрозділи "Беркута" і Внутрішніх військ відступити з площі.

У лютому 2016 року Генпрокуратура України вела розслідування за заявою І.Бубенчика про те, що він убив двох беркутівців 20 лютого 2014 року. С.Горбатюк тоді повідомив, що слідство має визначити, чи було це вбивство, чи самооборона.

У травні 2018 року Печерський районний суд Києва відпустив на поруки депутатів від "Блоку Петра Порошенко" Олега Петренка і Андрія Денисенка активіста Майдану Івана Бубенчика.