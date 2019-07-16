"Усі по цілях. Коригування дозволяє не витрачати даремно боєприпаси", - бійці 53-ї бригади знищили позицію окупантів у передмісті Горлівки. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін.

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"Передмістя Горлівки. Спочатку пролетіли над позицією противника вище. Придивилися. І що побачили? Окопи, окопи - десятки метрів. Зайняті будинки, з яких давно вигнали місцевих, перетворені на спостережні пункти, КСП взводів і невеликі склади боєприпасів. Пролетіли вдруге, вже на низькій висоті. Придивились уважніше. Оцінили всі позиції противника. Всі. І окопи, і споруди, і склади, і житла. Потім відвели дрон на безпечну відстань і... Усі по цілях. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси. Кілька хвилин - і операція завершена. Піхота 53-ї бригади відзначилася", - пише Мисягін у коментарі до запису.

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