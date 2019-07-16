Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
16.07.19 13:56

Зеленський сьогодні зустрінеться з Кучмою і з усіма представниками робочих груп у ТКГ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 липня, проведе зустрічі з усіма представниками робочих підгруп у Тристоронній контактній групі, а також з представником України в ТКГ Леонідом Кучмою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко на брифінгу в Києві.

Відео 112

"Я щойно зустрічався з керівником політичної підгрупи - Романом Безсмертним. Сьогодні ще буде зустріч з представником України в ТКГ Кучмою. І всі напрямки, включно з Лутковською (робоча підгрупа з гуманітарних питань. - Ред.), матимуть можливість доповісти главі держави, і будуть напрацьовані конкретні рішення", - сказав він.

Нагадаємо, зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську запланована на 17 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Безсмертного замість Моцика представником Києва на переговорах стосовно Донбасу в політичній підгрупі

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100