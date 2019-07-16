Зеленський сьогодні зустрінеться з Кучмою і з усіма представниками робочих груп у ТКГ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко на брифінгу в Києві.

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"Я щойно зустрічався з керівником політичної підгрупи - Романом Безсмертним. Сьогодні ще буде зустріч з представником України в ТКГ Кучмою. І всі напрямки, включно з Лутковською (робоча підгрупа з гуманітарних питань. - Ред.), матимуть можливість доповісти главі держави, і будуть напрацьовані конкретні рішення", - сказав він.

Нагадаємо, зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську запланована на 17 липня.

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