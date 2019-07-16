Сурков зобов'язався вплинути на "ЛНР", - Пристайко про ремонт моста у Станиці Луганській. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса", про це заявив заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Це питання обговорювалося із Сурковим під час зустрічі радників лідерів держав у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Парижі 12 липня.

"Нам бракує рішення, якого не може досягти мінська група, щодо демонтажу оборонних структур. Наше завдання було переконати російську сторону. І Владислав Сурков взяв на себе зобов’язання, як вони називають, вплинути на ту сторону, щоб цю споруду було розблоковано", - зазначив Пристайко.

Також він додав, що технічні питання щодо реконструкції моста обговорюються Тристоронньою контактною групою в Мінську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почне сама будувати міст у районі Станиці Луганської, якщо на окупованому Донбасі не почнуть демонтаж упродовж тижня, - Зеленський

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.