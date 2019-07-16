Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
16.07.19 14:10

Сурков зобов'язався вплинути на "ЛНР", - Пристайко про ремонт моста у Станиці Луганській. ВIДЕО

Помічник президента Росії Владислав Сурков зобов'язався вплинути на угруповання "ЛНР" у питанні демонтажу оборонних укріплень біля моста в районі Станиці Луганської.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса", про це заявив заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко.

Це питання обговорювалося із Сурковим під час зустрічі радників лідерів держав у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Парижі 12 липня.

"Нам бракує рішення, якого не може досягти мінська група, щодо демонтажу оборонних структур. Наше завдання було переконати російську сторону. І Владислав Сурков взяв на себе зобов’язання, як вони називають, вплинути на ту сторону, щоб цю споруду було розблоковано", - зазначив Пристайко.

Також він додав, що технічні питання щодо реконструкції моста обговорюються Тристоронньою контактною групою в Мінську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почне сама будувати міст у районі Станиці Луганської, якщо на окупованому Донбасі не почнуть демонтаж упродовж тижня, - Зеленський

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100