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16.07.19 15:30

"З поліцією нормально. Приходять часто. Патруль ходить. Спокійніше стало", - житель демілітаризованої зони в Станиці Луганській. ВIДЕО

Жителі демілітаризованої зони в Станиці Луганській відзначають хорошу роботу українських поліцейських після розведення сил у цій частині лінії розмежування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський фронт" на телеканалі Еспресо.

"З поліцією нормально. Ось у мене - я на Лебединського живу ... Приходять часто. Патруль ходить. Спокійніше стало", - говорить житель демілітаризованої зони Валентин.

До демілітаризованої зони входить приватний сектор околиць Станиці Луганської.

"Під час відведення ЗСУ виникло одне запитання, яке стосується нас - це 76 будинків, що опинилися в буферній зоні. Згідно з Мінськими домовленостями, ніхто не має права перебувати в таких зонах зі зброєю. Там зараз живе близько 100 осіб. Це на самому краю Станиці Луганської. Ми своїх людей не кидаємо і Національна поліція буде виконувати свої завдання з охорони громадського порядку", - розповідає заступник міністра МВС Вадим Троян.

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