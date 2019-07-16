Десантувалися в тилу ворога на кордоні з РФ, знищили близько 150 бойовиків і полетіли назад, - Герой України Порхун про засідку біля Дякового. ВIДЕО

Сьогодні український воїн - герой нового випуску проекту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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1:00 Олександр Порхун: "візитка".

1:57 Військовий досвід до 2014 року. Майдан, початок війни.

6:00 Завдання з оборони аеродромів у Криму. Оборонні дії біля окупованого півострова.

11:45 Початок АТО. Добропілля

18:55 Перший вогневий контакт і перші бойові втрати 95-ї ОДШБр. Бій 2 травня 2014 року поблизу Андріївки.

40:45 Перші бої за Слов'янськ, зачистка Красного Лиману

44:35 Засада під Дяковим 12 червня 2014 року

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До бойових дій в Олександра не було військового досвіду. З початком російської агресії брав участь у боях за гору Карачун, Слов'янськ, Красний Лиман. Дякове 29 липня 2014 року штурмова група під керівництвом Олександра Порхуна взяла під контроль і утримувала Савур-могилу, що в подальшому позитивно вплинуло на хід операції з найменшими втратами серед особового складу і техніки. Під час операції Порхун отримав контузію III ступеня, але продовжував виконувати поставлені завдання. За виняткову особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові його нагороджено Орденом "Золота Зірка".