СБУ спільно з ФБР викрила масштабну міжнародну хакерську організацію. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ, про це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов.

Оперативники спецслужби з'ясували, що учасники угруповання на території України організували і тривалий час (з 2007 року) надавали віртуальні послуги хакерам та іншим злочинцям, створюючи їм умови для безперешкодного здійснення протиправної діяльності в мережі інтернет. Хакери працювали в Dark Net - прихованій частині інтернету, де можливо анонімно купувати зброю, наркотики тощо.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Організатором угруповання є громадянин України, який свій перший хакерський досвід отримав у Москві в середині 2000-х. Уже в 2007 році він почав надавати свої послуги хакерам усього світу через українські мережі, ретельно приховуючи фактичне місце перебування свого обладнання від правоохоронців і спецслужб будь-якої країни. Устаткування періодично знаходили українські, російські, американські правоохоронці, вилучали його, тимчасово припиняли діяльність, але хакерська група невдовзі знову продовжувала діяти", - повідомляють у прес-служб.

Читайте також: Хакери зламали кілька пов'язаних із ФБР сайтів і виклали в мережу дані тисяч федеральних агентів

Тільки в США проти цього громадянина України висунуто звинувачень у середньому на п'ятдесят років ув'язнення. Його звинувачують у шахрайстві, несанкціонованому втручанні, крадіжці персональних даних та низці інших злочинів за американським кримінальним законодавством. ФБР його розшукує близько 10 років і готове затримати, якщо він потрапить на територію США або країни, яка зможе його екстрадувати.

В Україні організатору і ще одному учаснику повідомили про підозру за ч.2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) і ч.3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Їм вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Під час санкціонованих слідчих дій на території приватного будинку біля Одеси було знайдено справжній дата-центр із резервним автономним джерелом електроживлення, охороною, потужними каналами доступу до інтернету, який був ретельно прихований.

"СБУ готова до співпраці з нашими іноземними партнерами. Ми вдячні присутнім у цьому залі представникам ФБР і Секретної служби США, які відразу висловили готовність до всебічної допомоги в нашому розслідуванні", - підсумував Іван Баканов.

Нагадаємо, що раніше СБУ анонсувало проведення однієї з наймасштабніших антихакерських операцій за останнє десятиліття.