Якщо ВС не довіряє СБУ, тоді ЦВК виконає рішення суду, - Радченко про відновлення реєстрації Кузьміна кандидатом. ВIДЕО

Колишній перший заступник генпрокурора часів Януковича Ренат Кузьмін таки візьме участь як кандидат у позачергових парламентських виборах 21 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет Олени Соловйової на "5 каналі".

Інформація, яку СБУ надавала ЦВК щодо відсутності Кузьміна впродовж останніх п'яти років в Україні, названа такою, яка "не містить конкретних фактів та беззаперечних доказів проживання Кузьміна поза межами держкордону".

Це рішення Верховного суду вже прокоментували в ЦВК.

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Євген Радченко, заступник голови ЦВК, сказав: "Якщо суд не довіряє СБУ, ну що ж... Тоді Центральна виборча комісія виконає рішення суду. Рішення суду є, воно зобов'язує ЦВК фактично поновити реєстрацію пана Кузьміна. Це буде зроблено в дуже простий спосіб. Ми нічого робити не будемо, оскільки рішення суду говорить про те, що постанова, якою ЦВК скасувала реєстрацію пана Кузьміна, скасована. Значить залишається в силі та постанова, що пан Кузьмін є кандидатом у народні депутати".

Тобто поновлення реєстрації відбудеться автоматично без додаткових обговорень.

Як повідомлялося, Кузьмін перебуває в розшуку. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні від 25.09.2015 р., яке стосується, зокрема, зловживання владою або службовим становищем.

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що ще 20 червня 2019 р. у ЦВК було направлено лист, у якому повідомлялося про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна в скоєнні особливо тяжких злочинів, зокрема в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

5 липня Центрвиборчком на черговому засіданні в п'ятницю скасував реєстрацію кандидатом у депутати Кузьміна зі списку політсили "Опозиційна платформа - За життя".