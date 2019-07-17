"Координати є?" - "Ось на планшеті. І відео хороше є. "Птахом" зняли", - бійці 53-ї бригади виявили та знищили позиції окупантів біля Горлівки. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін. За його словами, це вже друга успішна операція українських воїнів біля Горлівки.

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"Окопалися вони добре. Там окопи тягнуться під сотню метрів. А серед дерев в одному із покинутих дачних будиночків у них там щось на кшталт штабу або місце для відпочинку... Три з трьох лягли прямо в ціль. А другий (відео 0:27) точно в "десятку"", - пише Мисягін у коментарі до відео і розповідає про діалог військових перед атакою:

- Звідти по нашому лівому флангу працюють?

- Координати є?

- Ось на планшеті. І відео хороше є. "Птахом" зняли. Ми на низькій висоті над ними пройшли.

- У вас там усе готово?

- Завжди готові, як "піонери".

- Дерева не завадять?

- Постараємося завести прямо по цілі.

- Давай по мінімуму. Без зайвих витрат.

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