"Єдине, про що ми просимо, щоб їх відпустили": рідні українських моряків приїхали на суд до Москви. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

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Питання про продовження їхнього арешту розглядає Лефортовський суд, на засіданні якого дозволено бути присутніми родичам затриманих.

"Єдиний розрахунок був на те, що ми приїдемо і їх побачимо, на те, що ми зможемо намагатися при них не плакати і підтримати, сказати, що ми їх чекаємо і віримо в те, що правда переможе, їх повернуть і все буде добре. Хоча б на те, щоб побачити і підтримати їх. А надії на те, що їх відпустять... У це не віриться, просто не віриться. Тому що багато інформації було з цього приводу, і багато політиків, як то кажуть, заробляють на цьому", - вважає Ірина Будзило, дружина мічмана Юрія Будзила.

"Єдине, про що ми просимо, щоб їх відпустили", - сказав батько механіка Сергія Чуліби - Роман. "Щоб ми змогли просто забрати своїх дітей додому, на свою батьківщину", - продовжує мати арештованого Любов Чуліба.

"Хороші наші хлопці опинилися там ні за що ні про що. Нічого поганого не зробили, нічого не порушили", - стверджує мати матроса Юрія Без'язичного - Аліна Без'язична.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

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