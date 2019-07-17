Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
17.07.19 12:36

Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман. ВIДЕО

Уже наступного року мінімальна заробітна плата в Україні може зрости до 5500 грн.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"У нас завжди буде вибір у недалекому майбутньому: або ми спираємося на реальні можливості економіки, і я бачу, що в наступному році мінімальна зарплата буде не 4173 грн, а буде 5500 грн, середня заробітна плата за 1,5 року - до 2 років буде $620, або хтось ввімкне друкарський станок, почне розганяти інфляцію, робити разові подачки і заведе країну в дефолт або у фінансову кризу", - сказав Гройсман.

Очільник уряду наголосив, що його прогнози ґрунтуються на показниках української економіки.

"На що ми спирались, спираємося сьогодні і маємо спиратись у майбутньому - на реальний стан національної економіки", - сказав Гройсман.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова. ДОКУМЕНТ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100