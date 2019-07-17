Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман. ВIДЕО

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"У нас завжди буде вибір у недалекому майбутньому: або ми спираємося на реальні можливості економіки, і я бачу, що в наступному році мінімальна зарплата буде не 4173 грн, а буде 5500 грн, середня заробітна плата за 1,5 року - до 2 років буде $620, або хтось ввімкне друкарський станок, почне розганяти інфляцію, робити разові подачки і заведе країну в дефолт або у фінансову кризу", - сказав Гройсман.

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Очільник уряду наголосив, що його прогнози ґрунтуються на показниках української економіки.

"На що ми спирались, спираємося сьогодні і маємо спиратись у майбутньому - на реальний стан національної економіки", - сказав Гройсман.

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