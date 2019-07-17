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17.07.19 14:35

Йдеться не лише про скорочення віцепрем'єрів, а й центральних органів виконавчої влади, - Рябошапка про адміністративну реформу. ВIДЕО

У команді президента України Володимира Зеленського триває робота над ініціативами щодо скорочення кількості членів уряду, "віцепрем'єрів без портфелів" і органів виконавчої влади, які перебувають у сфері управління відповідних міністерств, повідомив заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка.

"Не йдеться тільки про скорочення членів уряду, зменшення кількості так званих віцепрем'єрів без портфелів, що не очолюють міністерства. Також йтиметься про скорочення центральних органів виконавчої влади, які не є міністерствами і перебувають у сфері впливу або управління відповідних міністерств. Робота триває, більше деталей я поки повідомити не можу", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Рябошапка зазначив, що адміністративну реформу потрібно проводити, і вона не має виходити з принципу створення якогось державного органу під людини.

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"А навпаки: якщо є певні державні функції, то ми маємо подивитися, які центральні органи виконавчої влади повинні забезпечувати реалізацію цих функцій", - зазначив він.

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