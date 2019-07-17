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17.07.19 17:34

"Партій не має бути. Ми мусимо йти туди, куди йде наш народ, що живе на святій Русі", - 27-й номер списку "За життя" і охоронець Медведчука Чорний. ВIДЕО

Кандидат у депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" і керівник охоронного агенства "Шторм", яке охороняє Медведчука, Віктор Чорний вважає за необхідне скасувати багатопартійну систему в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проекту BIHUS info.

Чорний заявив, що ідеологій, які конкурують з ідеологією партії "Опозиційна платформа-За життя" взагалі не має бути.

"Конкурувати ідеології не мають. Взагалі не має бути інших ідеологій, які могли б змінити нашу спільну ідеологію ... Політичних партій не має бути. Нам потрібно разом змінювати Конституцію і нашу ідею і нашу ідеологію .. туди, куди йде наш народ, який живе на території святої Русі .. Куди ми прагнемо? Це ніяк не багатопартійність і ніяк не демократія в тому вигляді, в якому ми маємо її зараз", - сказав Чорний.

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