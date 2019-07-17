"Партій не має бути. Ми мусимо йти туди, куди йде наш народ, що живе на святій Русі", - 27-й номер списку "За життя" і охоронець Медведчука Чорний. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проекту BIHUS info.

Чорний заявив, що ідеологій, які конкурують з ідеологією партії "Опозиційна платформа-За життя" взагалі не має бути.

"Конкурувати ідеології не мають. Взагалі не має бути інших ідеологій, які могли б змінити нашу спільну ідеологію ... Політичних партій не має бути. Нам потрібно разом змінювати Конституцію і нашу ідею і нашу ідеологію .. туди, куди йде наш народ, який живе на території святої Русі .. Куди ми прагнемо? Це ніяк не багатопартійність і ніяк не демократія в тому вигляді, в якому ми маємо її зараз", - сказав Чорний.

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