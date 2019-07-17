Від початку доби ворог шість разів відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції ОС: поблизу Миколаївки (з гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета), Водяного (зі станкового протитанкового гранатомета), Широкиного (зі стрілецької зброї), Павлополя (з автоматичного гранатомета), Богданівки (з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї), по околиці Мар'їнки (зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета).

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат із нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 липня озброєні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 і 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед українських воїнів не було.

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