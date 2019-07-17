Через одну зустріч радників відбудеться зустріч лідерів нормандської четвірки, - Зеленський

Про це Зеленський повідомив на відео, розміщеному на сторінці Офісу Президента в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив, що "нормандський формат" не працював два роки.

"12 липня була перша зустріч представників. Домовилися, що буде ще одна зустріч - вже суттєвіша. І через одну зустріч намагатимуться зустрітися чотири лідери - це президент України, президент Росії Володимир Путін, це буде Ангела Меркель і президент Французької Республіки Емманюель Макрон. Я думаю, що таким чином ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання", - зазначив Зеленський.

Зеленський сказав, що не знає, чому колишня влада не зупинила війну.

"Я не знаю всіх підстав, умов - чому вони цього не хотіли, чому вони це гальмували. При цьому спілкувалися вони з президентом Російської Федерації дуже багато разів, я знаю про це з різних джерел", - зазначив Зеленський.