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17.07.19 21:44

Через одну зустріч радників відбудеться зустріч лідерів нормандської четвірки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч лідерів "нормандської четвірки" після ще однієї зустрічі представників Франції, Німеччини, України та Росії.

Про це Зеленський повідомив на відео, розміщеному на сторінці Офісу Президента в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив, що "нормандський формат" не працював два роки.

"12 липня була перша зустріч представників. Домовилися, що буде ще одна зустріч - вже суттєвіша. І через одну зустріч намагатимуться зустрітися чотири лідери - це президент України, президент Росії Володимир Путін, це буде Ангела Меркель і президент Французької Республіки Емманюель Макрон. Я думаю, що таким чином ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання", - зазначив Зеленський.

Зеленський сказав, що не знає, чому колишня влада не зупинила війну.

"Я не знаю всіх підстав, умов - чому вони цього не хотіли, чому вони це гальмували. При цьому спілкувалися вони з президентом Російської Федерації дуже багато разів, я знаю про це з різних джерел", - зазначив Зеленський.

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