"Мене хотіли використати, як технічного кандидата": Мосійчук знявся з парламентських виборів і заявив, що його хотіли підкупити люди Кононенка. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Мосійчука, опубліковане в Facebook.

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"Я вирішив зняти свою кандидатуру на 94-му окрузі на дострокових виборах. Це рішення обумовлене дуже багатьма речами. Перше і, напевно, найдивніше для вас: я не збирався брати участь у виборах на 94-му окрузі", - сказав Мосійчук.

Нардеп повідомив, що після виходу з Радикальної партії він планував брати участь у виборах на окрузі в Полтавській області.

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"Але через те, що Радикальна партія на одному з округів виставила людину, яку я дуже поважаю - Гребінківського міського голову Віталія Колесніченка, через те, що я 148-й округ готував під вибори Ігоря Лінчевського, якого мала висувати та ж Радикальна партія, я вирішив не брати участі у виборах. Але на мене вийшли жителі Василькова і люди, яких я знаю не один рік і запропонували висунутися на виборах технічним кандидатом [нардепа від Блоку Петра Порошенка] Ігоря Кононенка. Для мене це була подвійна образа. По-перше, я вважаю себе самодостатнім українським політиком, якому вірили і вірять сотні тисяч або навіть мільйони українців. По-друге, через те, що Кононенко безпосередньо причетний до мого арешту в стінах українського парламенту за сфабрикованою кримінальною справою, яку організував колишній президент Порошенко, колишній генпрокурор Віктор Шокін і тодішній спікер парламенту Володимир Гройсман", - сказав Мосійчук.

За словами депутата, він вирішив "докласти максимальних зусиль, щоб Кононенко не став нардепом і не уникнув кримінальної відповідальності".

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Він заявив, що йому пропонували "мочити" іншого кандидата по 94-му округу, блогера і журналіста "1+1" Олександра Дубинського. Також він заявив, що йому пропонували брати участь в антирекламі каналу "1+1" і дискредитації інших кандидатів.

Крім того, за словами Мосійчука, Ірина Наконечна, яка, як він заявив, працює в передвиборчій кампанії Кононенка, заплатила за нього внесок під час реєстрації кандидатом.

"Коли справа дійшла до реєстрації, я навмисне сказав Наконечній, що у мене немає грошей для сплати внеску за реєстрацію. Тоді вона, взявши гроші в штабі Кононенка, прибула до філії "Ощадбанку" і в присутності мого юриста і моїх помічників сплатила цей внесок, хоч він і був внесений. Цей факт було задокументовано", - сказав політик.

Пізніше, як він заявив, на нього "вийшов" голова громадської організації "Єдиний союз патріотів України" Валентин Манько, у них відбулося три зустрічі.

"На третій зустрічі особисто Манько в присутності Наконечної, своєї і моєї охорони зробив мені пропозицію: "Ми даємо $20 тис. після того, як ти знімешся з виборів". Ця пропозиція прозвучала, бо на той час вони зрозуміли, що грати на стороні Кононенка проти інших кандидатів я не буду, що моя участь у виборах забирає голоси тільки у Кононенка, шкодить тільки Кононенкові ... Крім того, Манько сказав: "Бери $20 тис., ми ще $10 тис. можемо дати, бери свою молоду дружину і їдь кудись на тиждень-два відпочинь", - сказав Мосійчук.

Мосійчук заявив, що підготував низку заяв у Держбюро розслідувань і поліцію.