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18.07.19 10:03

Поблизу окупованої Горлівки склалася напружена ситуація, - ООС. ВIДЕО

Штаб операції Об'єднаних сил заявляє, що поблизу окупованої Горлівки склалася напружена ситуація.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська на горлівському напрямку продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю по позиціях сил ООС. Зокрема, зросла кількість обстрілів з мінометів та ПТКР по укріпленнях українських військових. Ворог вдається до тактики психологічного тиску, використовуючи "мандруючий" міномет та стрілецьке озброєння", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС запевняють, що українські військові не втрачають пильності та завжди напоготові до адекватної відповіді агресору.

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