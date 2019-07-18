Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
18.07.19 14:27

Україна має дотримуватися своєї стратегії в Мінську, незважаючи на укази Путіна про видачу паспортів РФ, - Безсмертний. ВIДЕО

Представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний вважає, що Україна має дотримуватися своєї стратегії, визначеної президентом Володимиром Зеленським у Мінському процесі, незважаючи на укази президента РФ про видачу російських паспортів громадянам України на Донбасі і презентації "однією особою" своїх планів у Страсбурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Безсмертний на брифінгу в четвер у Києві.

Відео 5 каналу

"Зверніть увагу, указ (Путіна про паспорти РФ на Донбасі. - Ред.) з'являється тоді, коли в Мінську закінчують редагувати документ, і коли в Страсбурзі одна особа представляє свій план. Це все синхронізовані речі. Якщо ви думаєте, що цей процес ніхто не торпедуватиме, ви помиляєтеся. Наше завдання, незважаючи на всі ці речі, витримати той курс, який був позначений президентом", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політична підгрупа ТКГ обговорювала "формулу Штайнмаєра", - Безсмертний

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100