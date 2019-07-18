Україна має дотримуватися своєї стратегії в Мінську, незважаючи на укази Путіна про видачу паспортів РФ, - Безсмертний. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Безсмертний на брифінгу в четвер у Києві.

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"Зверніть увагу, указ (Путіна про паспорти РФ на Донбасі. - Ред.) з'являється тоді, коли в Мінську закінчують редагувати документ, і коли в Страсбурзі одна особа представляє свій план. Це все синхронізовані речі. Якщо ви думаєте, що цей процес ніхто не торпедуватиме, ви помиляєтеся. Наше завдання, незважаючи на всі ці речі, витримати той курс, який був позначений президентом", - сказав він.

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