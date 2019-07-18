У Києві знову затримали злодія в законі Нукрі Гальського. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, під час перебування на території України зловмисник намагався контролювати діяльність оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв: "Під час нелегального проживання у столиці Нукрі Гальський відвідував та організовував так звані "сходки" кримінальних авторитетів"

Після затримання Державна міграційна служба видворила злодія із забороною в’їзду в Україну на три роки. Однак Нукрі Гальський вкотре незаконно перетнув кордон та почав відновлювати свою злочинну діяльність та зв’язки у кримінальному світі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На території України нині перебуває 15 злодіїв у законі, 12 із них - доларові мільйонери, - Аброськін. ФОТО

Працівники управління карного розшуку Києва завадили його планам стати куратором злочинних груп - і затримали його у Дарницькому районі столиці.

"Зараз "злодія в законі" видворено до Туреччини, а правоохоронці спільно з Державною міграційною службою у свою чергу підготували документи про збільшення терміну заборони в’їзду йому на територію України до п’яти років",- додав Андрій Крищенко.

Нагадаємо, в грудні 2018-го співробітники карного розшуку Головного управління Національної поліції в місті Києві вже затримували Нукрі Гальського, який мав заборону на перебування на території України.