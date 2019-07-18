Якщо буде ситуація, коли ЗСУ треба рухатися вперед, Зеленський - накаже, - радник президента Потураєв. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:20 "Звіряння годинників"
03:57 "Радикальний радник": що робити з ворогами
05:56 Мир із Росією: перспективи та шляхи досягнення
11:13 Майбутнє ОРДЛО і найманців РФ: особливий статус, російська мова, амністія
12:42Військовий сценарій звільнення Донбасу та Криму
15:43 Вплив Росії на Україну через канали Медведчука: як ліквідувати загрозу
21:34 Деолігархізація медіа
26:05 Створення в парламенті комітету інформаційної безпеки: сучасний закон про ЗМІ
28:49 Заборона російських і проросійських українських медіа
30:55 Чому представники "Слуги народу" ходять на канали Медведчука
35:34 Майбутня коаліція: конфлікт Зеленського і Вакарчука
38:45 Програма партії
42:58 Про себе: як потрапив у команду Зеленського, Андрій Богдан, Кирило Тимошенко, партія "Укроп",
48:00Робота в штабі Зеленського: медійка, соціологія, стратегія
51:33 Ставлення до Майдану
59:00Кирило Вишинський
1:03:35 Електронна декларація
1:05:56 Війна
1:07:12 Неочевидний прогноз