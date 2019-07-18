Якщо буде ситуація, коли ЗСУ треба рухатися вперед, Зеленський - накаже, - радник президента Потураєв. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

00:20 "Звіряння годинників"

03:57 "Радикальний радник": що робити з ворогами

05:56 Мир із Росією: перспективи та шляхи досягнення

11:13 Майбутнє ОРДЛО і найманців РФ: особливий статус, російська мова, амністія

12:42Військовий сценарій звільнення Донбасу та Криму

15:43 Вплив Росії на Україну через канали Медведчука: як ліквідувати загрозу

21:34 Деолігархізація медіа

26:05 Створення в парламенті комітету інформаційної безпеки: сучасний закон про ЗМІ

28:49 Заборона російських і проросійських українських медіа

30:55 Чому представники "Слуги народу" ходять на канали Медведчука

35:34 Майбутня коаліція: конфлікт Зеленського і Вакарчука

38:45 Програма партії

42:58 Про себе: як потрапив у команду Зеленського, Андрій Богдан, Кирило Тимошенко, партія "Укроп",

48:00Робота в штабі Зеленського: медійка, соціологія, стратегія

51:33 Ставлення до Майдану

59:00Кирило Вишинський

1:03:35 Електронна декларація

1:05:56 Війна

1:07:12 Неочевидний прогноз