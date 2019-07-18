Контррозвідка СБУ припинила діяльність агента ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, контррозвідники встановили, що житель Полтавської області, колишній співробітник МВС України, був завербований у 2014 році на території окупованого Криму колишніми військовослужбовцями СБУ Миколою Путинцевим та Кирилом Симагіним, які перейшли на службу до окупантів.

Виконуючи завдання російської спецслужби, агент збирав розвідувальну інформацію про діяльність українських військових, національно-патріотичних рухів Полтавської області, передавав ФСБ списки мобілізаційного резерву, добровольців і волонтерів, які брали участь в ООС.

Зібрані відомості передавав за гроші таємними каналами зв'язку та під час особистих зустрічей на території окупованого півострова і на території РФ.

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