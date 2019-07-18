"Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію. ВIДЕО

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про майбутню парламентську коаліцію, з ким її створювати, Потураєв підкреслив: "Ну дуже вболіваємо за "Голос". Публічно про це говорили. Ось. Прямо дуже засмучені, що вони трохи просіли й опинилися в цій зоні проходження. Дуже сподіваємося, що вони надолужать і пройдуть".

Також Потураєв заявив, що на особистому рівні Зеленського і Вакарчука немає конфлікту.

"Якесь не певне розуміння, якийсь не дуже збіг", - наголосив Потураєв.

Розмова про коаліцію з 35 хвилини.