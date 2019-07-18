"Сьогодні кожен із нас - Віталій Марків!" - звернення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ. ВIДЕО

Відео розміщено на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями італійським судом в місті Павія було засуджено до 24 років позбавлення волі військовослужбовця Національної Гвардії України Віталія Марківа, який в Італії провідував хвору маму. Ми вважаємо таке рішення є черговим проявом російської гібридної війни, яка сьогодні ведеться проти України практично по всьому світу", - говорять автори звернення.

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Якщо залишити цей факт без уваги всієї міжнародної спільноти, то за фальшивими свідченнями сьогодні може бути звинувачений та засуджений кожний захисник не тільки України, але й Європейської спільноти від російської агресії.

"Сьогодні кожен із нас – Віталій Марків! Своїм зверненням ми висловлюємо підтримку Віталію, його рідним і близьким. Сподіваємось на підтримку і поширення нашої ініціативи. Ніхто не може залишатися байдужим!", - підсумували автори звернення.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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