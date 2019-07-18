Українські винищувачі прибули до Великої Британії для участі в авіашоу. ВIДЕО

Група літаків Повітряних сил ЗСУ у складі Су-27, Су-27УБ і Іл-76 прибули до Великої Британії для участі в авіашоу The Royal International Air Tattoo. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ресурс української авіації "Крила".

В авіашоу братимуть участь Су-27 і Іл-76МД Повітряних сил. Оголошено про їхню участь як у льотній програмі, так і в демонстрації на статичній стоянці.

Авіашоу Royal International Air Tattoo проходить на військово-повітряній базі Королівських ВПС Фейрфорд, біля міста Суїндон.

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Українські бойові літаки вже брали участь у ньому в 2017 і 2018 році.

Цього року авіашоу буде проходити з 18 по 21 липня.