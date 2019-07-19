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19.07.19 10:58

Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області. ВIДЕО камер спостереження

Співробітники кримінальної поліції Дніпра затримали трьох зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін і зазначає, що ватажка банди грабіжників зовсім нещодавно суд відпустив на свободу під заставу.

"Суд Запорізької області два дні тому лідера цих гадів за пограбування банку звільнив з-під варти за символічну заставу 80 тисяч гривен. Вже сьогодні вночі в Дніпропетровській області він зі своєю бандою шляхом підриву пограбував банкомат. Але завдяки професійним діям кримінальної поліції Дніпра вночі ми ще раз їх затримали", - пише Аброськін.

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Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області 01

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Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області 02


Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області 03

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Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області 04

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