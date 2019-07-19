Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін і зазначає, що ватажка банди грабіжників зовсім нещодавно суд відпустив на свободу під заставу.

"Суд Запорізької області два дні тому лідера цих гадів за пограбування банку звільнив з-під варти за символічну заставу 80 тисяч гривен. Вже сьогодні вночі в Дніпропетровській області він зі своєю бандою шляхом підриву пограбував банкомат. Але завдяки професійним діям кримінальної поліції Дніпра вночі ми ще раз їх затримали", - пише Аброськін.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція. ФОТОрепортаж

Також дивіться: Невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









Дивіться: На Харківщині підірвали банкомат і викрали касети з грошима, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж



