Наші перші бої почалися ще до того, як це офіційно назвали АТО і війною, - колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. ВIДЕО

Сьогодні український воїн - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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До війни закінчив Київський національний університет технологій та дизайну, активно займався суспільно-політичною діяльністю, організовував патріотичні акції, разом з побратимами формував громадські патрулі для боротьби зі злочинністю на вулицях столиці. Закінчив військову кафедру, але військового досвіду не мав. Це не завадило з перших днів брати участь у бойових діях на сході України - спочатку в лавах "чорних чоловічків", потім у складі полку "Азов". Пройшов шлях від рядового бійця до командира полку "Азов" (в/ч 3057). Брав участь у визволенні Маріуполя і Мар'їнки, боях за Іловайськ, Широкинській наступальній операції.

Після війни очолив структурний підрозділ партії Національний корпус "Терен Схід". Зараз балотується за 217 мажоритарним округом м.Києва.

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