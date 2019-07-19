"Подальших дій з Парубієм як зі спікером ВР я більше не бачу", - Зеленський. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

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"Подальших дій з паном Парубієм як зі спікером Верховної Ради я більше не бачу... Після його останньої відповіді я більше не бачу жодного сенсу продовжувати розмову. Ми будемо вже говорити з іншим парламентом", - сказав він.

Таке рішення він пояснив тим, що Парубій блокував всі ідеї його команди і прохання президента про скликання позачергового пленарного засідання Ради 18 липня.

Зокрема Зеленський акцентував, що пропонував скасувати мажоритарну складову парламентських виборів та знизити прохідний бар'єр для партій до 3%, однак Рада цього не зробила.

"Я дуже хотів знизити прохідний бар'єр, це були наші дві пропозиції - давайте приберемо мажоритарників і знизимо бар'єр до 3%. І ми могли це зробити за один-три дні. Це була моя пропозиція на першій нашій зустрічі з Парубієм... На жаль, багато партій не зможуть пройти бар'єр в 5%. На жаль. І це буде саме через пана Парубія. Великий йому привіт", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроєктів.

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