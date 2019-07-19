"Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий розмістив у себе на Facebook-сторінці відеоролик, в якому популяризує конопляну олію українського виробництва.

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"Багата антиоксидантами, тому закликаю не соромитися, а щодня вживати олію з конопель. Це дуже корисно. Наш, український продукт", - говорить на відео Садовий.

Як пояснює він у пості, ролик знятий на плантаціях технічних конопель у Глухівському районі Сумської області.

"Їздив туди підтримати мера Мішеля Терещенка, який на мажоритарному окрузі від "Самопомочі" б'ється з адептом "русского мира" Деркачем", - написав Садовий.

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Нагадаємо, вчора в ефірі токшоу "Право на владу" Андрій Садовий закликав демократичні політичні сили підтримати кандидата в народні депутати Мішеля Терещенка в 159-му виборчому окрузі на Сумщині.

"Його основний опонент на виборах - місцевий феодал Деркач, який організовує масову скупку голосів", - сказав Садовий.