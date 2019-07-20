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20.07.19 22:48

"Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг". ВIДЕО

На ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявили про обшуки СБУ. Секретар РНБО України Олександр Данилюк з'ясовує обставини.

Про це він написав у фейсбуці, інформує  Цензор.НЕТ. "Тривожний виклик. Розбираюся..." - зазначив Данилюк.

Тривожний виклик. Розбираюся, - Данилюк про ситуацію з обшуками на ArcelorMittal Кривий Ріг 01

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До повідомлення додано відеозвернення ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" у зв'язку з обшуком СБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

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