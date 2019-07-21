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21.07.19 09:16

Членів всіх ДВК від "Самопомочі" в 94-му окрузі замінили на лояльних Кононенку людей, - Дубинський. ВIДЕО

Окружна виборча комісія 94 округу прийняла нібито від "Самопомочі" непідписані списки всіх членів ДВК округу від цієї партії. Таким чином, "мертвими душами" без відома "Самопомочі" замінили вже наявних членів ДВК від цієї політсили.

Про це повідомляє кандидат в нардепи в 94-му окрузі від "Слуги народу" Олександр Дубинський, передає Цензор.НЕТ.

"Люди Кононенка в Окружній виборчій комісії заради того, щоб сфальсифікувати вибори, зареєстрували підроблені документи на внесення членів дільничних комісій від партії "Самопоміч".

Тобто, щоб виставити своїх, лояльних людей - тупо намалювали Документи, і самі ж ухвалили їх на засіданні Комісії. Хоча на них немає ні печаток, ні підписів", - написав він.

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Нагадаємо, Ігор Кононенко балотується в 94-му окрузі на Київщині. Його головним конкурентом в предвоборчій гонці в цьому окрузі є Олександр Дубинський від "Слуги народу". Також нардеп Ігор Мосійчук, що  балотується у цьому окрузі, недавно заявив про зняття своєї кандидатури. При цьому, Мосійчук повідомив, що голова громадської організації "Єдиний союз патріотів України" Валентин Манько пропонував йому 20 тис. доларів за відмову балотуватися в Раду.

Членів всіх ДВК від Самопомочі в 94-му окрузі замінили на лояльних Кононенку людей, - Дубинський 01

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