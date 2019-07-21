Членів всіх ДВК від "Самопомочі" в 94-му окрузі замінили на лояльних Кононенку людей, - Дубинський. ВIДЕО

Про це повідомляє кандидат в нардепи в 94-му окрузі від "Слуги народу" Олександр Дубинський, передає Цензор.НЕТ.

"Люди Кононенка в Окружній виборчій комісії заради того, щоб сфальсифікувати вибори, зареєстрували підроблені документи на внесення членів дільничних комісій від партії "Самопоміч".

Тобто, щоб виставити своїх, лояльних людей - тупо намалювали Документи, і самі ж ухвалили їх на засіданні Комісії. Хоча на них немає ні печаток, ні підписів", - написав він.

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Нагадаємо, Ігор Кононенко балотується в 94-му окрузі на Київщині. Його головним конкурентом в предвоборчій гонці в цьому окрузі є Олександр Дубинський від "Слуги народу". Також нардеп Ігор Мосійчук, що балотується у цьому окрузі, недавно заявив про зняття своєї кандидатури. При цьому, Мосійчук повідомив, що голова громадської організації "Єдиний союз патріотів України" Валентин Манько пропонував йому 20 тис. доларів за відмову балотуватися в Раду.