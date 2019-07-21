Тимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром". ВIДЕО

Свій голос Тимошенко віддала на виборчій дільниці, розташованій на Подолі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Батьківщина".

В України не залишилось часу на помилки, на експерименти. Кожен бюлетень сьогодні – це бюлетень за життя України, за життя наших дітей та онуків", – сказала лідер "Батьківщини" після голосування.



Відповідаючи на запитання журналістів, чи готова вона очолити уряд, голова партії відповіла: "Ви (українці – Ред.) обираєте наступного прем’єра, голосуючи за майбутнє країни. Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем’єром. Тільки від вашого голосу це залежить. Але наша команда готова братися за роботу. Ми єдина команда, яка має програму, стратегію підняття України".

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