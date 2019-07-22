Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук. ВIДЕО

Святослав Вакарчук заявив, що партія "Голос" готова об'єднатися в коаліцію з політсилами, однак для цього в них існують чіткі умови. Про це Вакарчук заявив у коментарі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.
"Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії", - заявив лідер партії "Голос".
За його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:
- Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;
- чіткий принцип - закон один для всіх і невідворотність покарання;
- економіка без олігархів;
- депутатів спускаємо з неба на землю.
"Якщо ми щодо цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", - пояснив Вакарчук.
"Нині із п'яти партій, які проходять до Верховної Ради, одна зовсім відпадає, це зрозуміло. Тому що вона декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос"", - додав політик.