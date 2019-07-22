Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу". ВIДЕО

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

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За його словами, серед першочергових законодавчих ініціатив президентської партії буде законопроєкт про зняття депутатської недоторканності; внесення змін до регламенту Ради; внесення змін до Конституції, пов'язаних з відкликанням або достроковим припиненням повноважень народного депутата.

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Також буде внесено законопроєкт, що передбачає покарання за неперсональное голосування (кнопкодавство).

За його словами, перше засідання новообраної Верховної Ради може відбутися або наприкінці серпня, або на початку вересня. Це залежить від того, як швидко ЦВК встановить результати виборів.