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23.07.19 11:49

"Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році. ВIДЕО

Увечері 30.07.16 на центральному телеканалі луганських терористів вийшло інтерв'ю із затриманим у Києві цього ж дня ексглавою фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим. У ньому він відкрито заявляє про фінансування бойовиків "ЛНР".

У світлі вчорашнього звільнення Єфремова із СІЗО Цензор.НЕТ вирішив нагадати, ким насправді є одіозний ексрегіонал.

У коментарі до цього відео на ютуб-каналі "Вільний Донбас", йдеться, що на метрових частотах і в кабельних мережах цей ролик глядачі могли дивитися в Луганську та інших окупованих регіонах, а в мережі він з'явився лише ненадовго, але через півгодини був видалений автором. Інтерв'ю у нардепа трьох попередніх скликань Єфремова брав відомий кремлівський пропагандист регіонального масштабу Леонард Свідовськов.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.

Раніше адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що справу Єфремова передадуть до Києва.

Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.

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