Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші". ВIДЕО

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

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Перший житловий комплекс - ЖК New York на вулиці Антоновича. Генпрокуратура намагалася побудувати тут житло від початку 2000-х років, але в першого забудовника виникли фінансові проблеми, і в 2014 році замість нього обрали компанію "Оболоньторгстандарт".

У 2016 році одним із власників цієї компанії став Орест Матковський, який раніше працював у підконтрольному Богдану "Українському аграрному холдингу".

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Після цього "Оболоньторгстандарт" почав тісно співпрацювати c SAGA Development, а сама SAGA згодом стала девелопером прокурорського будинку.

На початку 2018 року будинок здали, але співробітники Генпрокуратури, звичайно ж, не отримали в ньому жодної квартири. Замість цього ГПУ передали 17 квартир на півночі Києва (Автозаводська, Вишгородська, Вітряні Гори, Макіївська, Макіївський провулок).

Зараз за такою ж схемою збираються зводити будинок на ділянці Генпрокуратури на території заводу "Арсенал". Це теж центр Києва, Печерський район.

20 травня 2019 року Генпрокуратура попросила КМДА змінити призначення землі, і вже через два тижні будівництву дали "зелене світло" і мерія, і Держархбудінспекція.

Замовником будівництва 17-поверхового ЖК Philadelphia на 65 квартир стала компанія "Оболоньторгстандарт", а девелоперами - SAGA та Perfect Group.

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Компанію Perfect Group пов'язують із Дмитром Ісаєнком, 15-м номером у списку "Опозиційної платформи - За життя". Вавриш називає Ісаєнка ледь не вчителем. "Я з ним дружу і дуже вдячний за те, чому він мене в житті навчив. Як будівельник він чудова і прекрасна людина", - розповів він.

Генпрокуратура має отримати від забудовника 6-7 квартир.