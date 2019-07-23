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23.07.19 20:09

У прикордонній з Україною Брянщині забруднюють місцеві річки, які впадають у Десну, - еколог. ВІДЕО+ФОТО

У прикордонній з Україною Брянській області РФ місцеві річки Вабля і Бабинець перетворені на стічні канави та отруюють річки Судость і Десну. Стічні води зливаються в річку в районі Стародубських очисних споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блог еколога Олександра Чернова.

"Молочний гігант ТНВ "Сир Стародубський", убивши річку Бабинець, почав паскудити в сусідню річку Судость? Жителі міста Почеп поскаржилися напередодні, що якесь підприємство знову скинуло в місцеву річку Судость, одну з найбільш повноводних і великих водних артерій Брянської області, якусь отруйну гидоту білястого кольору, яка моторошно смердить. Дуже нагадує ту, яку майже два роки тому, згідно з рішенням суду, скинув в іншому брянському райцентрі Севськ у річку Сев великий виробник свіжих сирів "Умалат", - повідомив він.

"За словами нечисленних очевидців з-поміж місцевих жителів, деякі з яких працювали на молокозаводі, пару днів назад зі Стародуба прибула машина з величезною, ймовірно, 30-тонною цистерною чогось білого і страшно смердючого. Всю цю гидоту десь ввечері злили на поле фільтрації ТОВ "Почеп-Молоко". Воно в результаті виявилося переповненим. Отрута швидко пішла в Судость. Наслідки не змусили себе чекати: стала масово вмирати риба - особливо багато її спливло догори черевом біля Козарезівського моста - це передмістя Почепа", - повідомив еколог.

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"Зчинений галас змусив виїхати на місце представника МНС і санітарних лікарів. Останні взяли проби річкової води - результати напевно будуть відомі через пару або трохи більше днів. Поки брали проби, повз, по поверхні води, затягнутій білястою плівкою, пропливали фрагменти білої маси. "Стояти поруч з річкою було нестерпно - так погано від неї пахло, а простіше кажучи, смерділо!" - розповіла громадська діячка Олександра Сулейманова.

У прикордонній з Україною Брянщині забруднюють місцеві річки, які впадають у Десну, - еколог 01

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