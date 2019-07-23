Українець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора пізно ввечері у Великописарівському районі прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби та співробітниками СБУ, в межах проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Кордон-2019" запобігли спробі незаконного переміщення через російсько-український кордон препаратів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

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За попередньо отриманою від співробітників оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби інформацією про можливу протиправну діяльність, на один із напрямків держрубежу було вислано спільний прикордонний наряд. В подальшому міжвідомча група, перевіряючи ділянку держрубежу в районі н.п. Дмитрівка, поблизу кордону виявила та затримала громадянина України, який не мав при собі жодних документів, що посвідчують особу. Поряд з чоловіком, який виявився жителем одного з прикордонних населених пунктів, знаходилися 4 ящики з препаратами, які, ймовірно, містять анаболічні стероїди. В ящиках було понад 2560 упаковок з ампулами, флаконами та пігулками, всього сімдесят тисяч пігулок та близько шістдесяти тисяч ампул. Сума оцінки затриманого товару може сягати понад мільйон гривень.

Правоохоронці встановили, що даний вантаж був незаконно переміщений через кордон з території Росії на територію України.

Наразі за порушення прикордонного режиму та незаконне перетинання державного кордону України стосовно 62-річного чоловіка складені адміністративні матеріали за статтями 202 та 204-1 КУпАП. Також в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 "Контрабанда" КК України, вантаж передано компетентним правоохоронним органам для проведення подальших слідчих дій.

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Фото: dpsu.gov.ua

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