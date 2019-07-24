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24.07.19 12:45

"Вийшов з дому побігати і купити дружині квіти. Зараз, як дурень, у трусах, перебуваю в поліції", - в Москві знову затримали Навального. ВIДЕО

Поліція Москви вчергове затримала російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Навальний розповів на своїй сторінці в інстаграмі. За його словами, сталося це вранці, коли він хотів здійснити невелику пробіжку і купити квіти дружині Юлії, яка сьогодні святкує свій день народження.

"Правду кажуть, що спорт іноді шкідливий. Вийшов з дому сьогодні побігати і купити дружині квіти - у неї сьогодні день народження. Юліє, привіт, з днем ​​народження. Біля під'їзду маленький автобус з ОМОНом і мене затримали... Зараз, як дурень, у трусах, перебуваю у відділенні поліції", - каже Навальний.

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