"Вийшов з дому побігати і купити дружині квіти. Зараз, як дурень, у трусах, перебуваю в поліції", - в Москві знову затримали Навального. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Навальний розповів на своїй сторінці в інстаграмі. За його словами, сталося це вранці, коли він хотів здійснити невелику пробіжку і купити квіти дружині Юлії, яка сьогодні святкує свій день народження.
"Правду кажуть, що спорт іноді шкідливий. Вийшов з дому сьогодні побігати і купити дружині квіти - у неї сьогодні день народження. Юліє, привіт, з днем народження. Біля під'їзду маленький автобус з ОМОНом і мене затримали... Зараз, як дурень, у трусах, перебуваю у відділенні поліції", - каже Навальний.